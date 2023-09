A “Binario Rosa” un reading su Pompei con Rosaria De Cicco.

Terzo appuntamento della rassegna “Binario Rosa” nell’Anfiteatro sul mare del Museo Ferroviario di Pietrarsa. Domenica 24 settembre: “Pompei” con Rosaria De Cicco, di Nicola Le Donne e Mario Autore. Una donna del passato che, per incanto, si risveglia ai giorni nostri.

‘’…Ricordo la terra scuotersi e tremare, come se ogni cosa volesse rovesciarsi. Ricordo il mare agitarsi e ritirarsi la spiaggia avanzare nelle secche marine lasciate dall’acqua oramai evaporata, e i pesci ritrovarsi a boccheggiare sulla sabbia. Ricordo dal Vesuvio alzarsi una colonna di fumo, che si ramificava in alto come fosse un albero incandescente. Poi il rumore: un boato così forte che immagino si sia sentito a centinaia di chilometri. Un rumore sordo, potente… la terra che si scuoteva e ribolliva. Alzai gli occhi verso la colonna di fumo. E poi… più niente”.