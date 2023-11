A Bologna, NoiNo.org sulla violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 23 e 24 novembre all’IIS Belluzzi Fioravanti e all’Istituto Serpieri di Bologna, studenti e studentesse saranno protagonisti/antagonisti in momenti di teatro forum sulle tematiche della violenza di genere.

Fa parte del progetto NoiNo.org, promosso dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, per sensibilizzare i più giovani sulle tematiche di genere con l’obiettivo di contrastare la violenza contro le donne. Cambiare i modelli maschili attraverso percorsi educativi rivolti alle scuole superiori e corsi di formazione per insegnanti. NoiNo.org attualmente è coordinato dalla rete di associazioni Rete Attraverso lo Specchio (Il progetto Alice, Hamelin, Maschile Plurale, Comunicattive, Armonie, Il gruppo scuola del Cassero Arci).

Ai 125 ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Bologna che partecipano alle attività laboratoriali, quest’anno si affiancheranno 45 insegnanti. Infatti, da quest’anno il progetto coinvolge in maniera più estesa il corpo docente. “Lo scopo è quello di riunire e interessare in maniera trasversale i membri di una comunità educante sempre più bisognosa, soprattutto dopo l’esperienza della didattica a distanza, di strumenti e buone pratiche per fronteggiare tematiche complesse e affiancare gli alunni nel loro percorso di crescita. Altro obiettivo è creare una vera e propria rete di ambassadors, composta da insegnanti e professionisti dell’educazione”.

Ci si concentra sul tema della violenza maschile con un focus su quella esercitata online: body shaming, shit storm, dick pic, doxing, slut shaming, sex torsion, hate speech. Grande rilevanza sarà data anche al tema del consenso, per quanto riguarda, ad esempio, la diffusione non consensuale di immagini o video personali.

Con la compagnia teatrale PartecipArte, andrà in scena, Brucio d’amore, uno spettacolo di teatro forum per un totale di quattro repliche, che vedrà coinvolte diverse classi, per un totale di circa 200 studenti e studentesse. “I giovani partecipanti avranno l’occasione di interrogarsi sugli invisibili meccanismi della violenza di genere e affrontare domande quali: come evitare relazioni opprimenti? Come riconoscere un rapporto violento e tossico? Come aiutare una persona alle prese con la violenza patriarcale?”