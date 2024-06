A Forte di Bard un’estate fatta anche di incontri

L’Estate al Forte di Bard 2024 “vuole essere anche spazio per affrontare problematiche che coinvolgono e toccano tutti come la violenza di genere, i drammatici conflitti a Gaza e in Ucraina, i cambiamenti climatici e il loro impatto sulla vita di milioni di persone”.

Musica. Sabato 6 luglio, Il Volo con la tournée “Tutti per uno”. Lunedì 5 agosto, La macchina del tempo. Bard Fest ’80: Ivana Spagna, Johnson Righeira, Gazebo, Tracy Spencer.

Roberto Saviano. Appartenere, adattamento teatrale del suo nuovo libro “Noi due ci apparteniamo” edito da Fuoriscena. Domenica 7 luglio.

Fortezze aperte. Percorsi sotterranei del Forte di Bard in occasione della Giornata nazionale delle Fortezze aperte. Domenica 7 luglio.

Aosta Classica. Sabato 13 luglio, Roberto Vecchioni. Venerdì 19 luglio, lo show Blu Infinito dell’Evolution Dance Theater. Sabato 20 luglio, Loreena McKennitt. Giovedì 1° agosto, Edoardo Bennato.

Non c’è più tempo. Serata solidale. “A sostegno delle attività della Fondazione Custódia São Francisco de Assis Guiné-Bissau in Guinea Bissau, diretta da Padre Michael André Daniels, originario di Donnas, l’Associazione Forte di Bard in collaborazione con il Comune di Donnas organizza giovedì 18 luglio una serata benefica nell’ambito della mostra Non c’è più tempo. La crisi climatica nelle immagini dell’Agence France-Presse che sarà occasione per riflettere sulle tematiche correlate alle conseguenze dei cambiamenti climatici sul Pianeta”.

Sergio Bernal. Sabato 27 luglio, uno spettacolo ispirato alla cultura gitana.

Max Angioni. “Anche meno”, sabato 3 agosto.

Incontri. Due appuntamenti di grande interesse per la rassegna culturale Forte di Bard Incontri. Domenica 18 agosto, Gino Cecchettin presenta Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia. Sabato 31 agosto, Tra Gaza e Kiev, fratture della guerra estesa. Dialoghi sulla nuova Europa.