A Ponticelli un Natale (ac)curato

Dal 10 al 28 dicembre, a Ponticelli sarà esposto “UN (AC)CURATO ALBERO DI NATALE TRA NAPOLI E L’ALTROVE”. Un albero della collettività e dell’accoglienza. Una installazione corale, sono in più di cinquanta ad aver preso parte alla realizzazione dell’opera, accolta nel Centro di Cultura e Animazione Arci Movie “Giorgio Mancini”.

Saranno anche esposte: “Una conversazione con un altro me stesso”, l’opera di video-arte omonima di Nicola Bremer e le maschere di Wiebke Heeren per un incontro fra Napoli e l’Asia; “Venezia, un pezzo faustiano”, l’installazione di Gian Maria Cervo che gioca sul toponimo Ponticelli; “ARTISTI A NAPOLI EST”, un’installazione-archivio di artisti passati per il territorio, da Ken Loach a Mario Martone.