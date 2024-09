Addio Maggie Smith: eleganza e magia senza tempo

“Io non litigo, semmai spiego”. Una delle frasi indimenticabili di Lady Violet in Downton Abbey, quasi come quando si chiedeva perplessa cosa fosse il weekend. Oggi ci tocca dire addio a una delle più grandi attrici del nostro tempo, la leggendaria Dame Maggie Smith, spentasi a 89 anni, ed è come se fosse mancata una persona cara che tanto ci ha ispirato. Questa signora era la sintesi perfetta di come immaginiamo una lady inglese: affilata, elegante, educatissima e anticonvenzionale allo stesso tempo.

Maggie Smith è stata un’icona del cinema e del teatro, la sua presenza affascinante e il suo straordinario talento hanno lasciato un segno profondo nel cuore di molti. La sua carriera, lunga sessant’anni, è costellata di ruoli che mostrano una straordinaria versatilità, combinando grazia, intelligenza e una inaspettata vulnerabilità. La sua voce, il suo sguardo penetrante e il suo modo di muoversi erano in grado di suscitare emozioni profonde. Ogni ruolo che ha interpretato è stato un viaggio attraverso la complessità dell’animo umano. A cominciare dalla sua straordinaria performance in The Prime of Miss Jean Brodie, un ruolo che le è valso l’Oscar. In questo film, Smith dà vita a una insegnante anticonformista, la cui passione per l’arte e il sapere si scontra con le dure realtà della vita. La sua interpretazione è un mix di carisma e fragilità, un ritratto di una donna che ama e distrugge, che fa riflettere sul potere dell’influenza e sulla responsabilità che essa comporta.

Un altro momento straordinario della sua carriera arriva con Harry Potter, dove interpreta la saggia professoressa Minerva McGranitt. In questo ruolo, la Smith non è solo una figura autoritaria; è anche una mentore, una protettrice, una strega che guida i giovani nel cammino verso la scoperta di sé. I suoi occhi brillavano di determinazione, ogni volta che la sua voce risuonava nel Grande Salone di Hogwarts, un senso di protezione e determinazione ci avvolgeva, facendoci credere, senza riserve, nella magia e nel potere degli incantesimi.

Ma è in Downton Abbey, (la serie tv con sei stagioni e due film) che Maggie Smith dà vita alla contessa madre Violet Crawley, vero capolavoro di umorismo e saggezza. La Smith riesce a rendere ogni battuta memorabile, mescolando ironia e profondità in un modo che solo una grande artista sa fare. In lei riconosciamo l’intelligenza e la vulnerabilità di una donna che ha visto il mondo cambiare attorno a sé, ma che ha continuato a mantenere un forte senso di identità.

Violet è molto più di una semplice aristocratica: è una matriarca che non ha paura di esprimere le sue opinioni e lo fa con un umorismo tagliente punteggiato da dialoghi brillanti. La sua sagacia e il suo spirito indomito ci ricordano che ci sono valori e legami familiari che rimangono fondamentali. In Downton Abbey, Maggie Smith non solo ha recitato un ruolo; ha creato un legame profondo con il pubblico, facendoci sentire parte della sua storia. La contessa Violet è una testimonianza della potenza della narrazione: da custode delle tradizioni a una figura che abbraccia il cambiamento, pur mantenendo intatta la sua dignità.

Se abbiamo amato tanto i suoi personaggi è grazie a lei che oggi ci lascia e ci mancherà tantissimo. Ma rimane tutto il resto, il fascino, il talento e la classe che continueranno a ispirarci. Grazie, Milady.