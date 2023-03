Al Fermi-Gadda di Napoli per la parità di genere

Per la Giornata Internazionale della Donna è stato organizzato presso la sede del Polo Tecnico Fermi- Gadda (Corso Malta, 141 – Napoli) il convegno dal titolo “Diritti, pari opportunità e uguaglianza”. Si svolgerà nell’Aula Magna dell’Istituto martedì 7 Marzo alle ore 10:00.

Interverranno: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Ettore Acerra, Direttore Generale dell’U.S.R. Campania; Lucia Fortini, Assessore alla Scuola della Regione Campania; Maura Striano, Assessore all’istruzione e alla famiglia del Comune di Napoli.

Dialogheranno con gli alunni Giuliana Covella, giornalista de “ Il Mattino”, Agnese Palumbo, presidente dell’Associazione Napoli città per le donne, e Tania Castellaccio, responsabile Area accoglienza Donne Cooperativa Dedalus.

“Sarà un incontro per discutere di tutti i diritti e le conquiste che le donne moderne di oggi danno per scontati: diritto al voto, uguaglianza sul lavoro, parità di genere, tutte cose ottenute grazie alle lotte di grandi donne del passato e che nell’ultimo cinquantennio, in Europa, hanno avuto una forte accelerazione. La scuola e le altre attività in cui si esplica la crescita della persona devono essere in prima fila contro ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione nei confronti delle donne

ma anche contro i ritardi sociali, economici e culturali che ostacolano una vera parità tra uomo e donna. Formare oggi un giovane, affinché diventi l’adulto rispettoso di domani, deve essere il nostro obiettivo principale“. Così la Dirigente scolastica dell’ITIS Fermi-Gadda prof.ssa Antonia Introno che ha fortemente voluto l’evento.

Per la Prof.ssa Simona Mauriello, organizzatrice e moderatrice dell’evento, “l’8 marzo è una giornata di impegno, prima ancora che di festa, il rispetto della parità di genere è un diritto fondamentale di tutte e di tutti e rappresenta un valore determinante per la nostra democrazia ma per essere compiuto pienamente non deve solo essere riconosciuto per legge, ma effettivamente esercitato. Su questo fronte molto resta ancora da fare anche attraverso i valori che la scuola e i mezzi di comunicazione trasmettono. Sono convinta che il rispetto, l’autonomia e la dignità siano alla base di una società civile che genera sviluppo e crescita umana, culturale ed economica. Occorre una concreta operazione culturale nei confronti di uomini e donne e una seria azione educativa sulle giovani generazioni”.

La cantante Giorgia Cacciapuoti e gli alunni del Fermi Gadda si esibiranno in un Flash Mob a favore dei diritti delle donne iraniane.