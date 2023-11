Anac e Sogin insieme per vigilare

Ieri, 28 novembre, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, e il Presidente di Sogin, Carlo Massagli, hanno firmato un protocollo di azione di vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza. L’obiettivo è quello di supportare la Sogin nella elaborazione e applicazione delle relative strategie di prevenzione.

Quattro gli ambiti di collaborazione: Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; monitoraggio delle misure di prevenzione adottate; degli obblighi di trasparenza; dell’attività svolta.

“Con questo protocollo, l’Autorità affiancherà Sogin supportandola nel compimento della sua missione – ha dichiarato Giuseppe Busia -. La vigilanza collaborativa che esercita Anac nei confronti di enti e Pubbliche Amministrazioni costituisce non solo uno dei più efficaci strumenti di prevenzione rispetto a comportamenti scorretti, consentendo di intervenire con tempestività e garanzia della legalità, ma anche un ausilio per compiere in modo più efficace la propria attività, nel segno della massima trasparenza e controllabilità: un aiuto ad operare meglio e più rapidamente, nell’interesse generale”.

“Con la firma di oggi – ha commentato Carlo Massagli – si instaura un rapporto virtuoso con l’Autorità che ci consentirà di consolidare le nostre strategie e l’intero sistema di prevenzione della corruzione e di trasparenza della Società, sia nella fase di programmazione delle misure che in quelle di attuazione e monitoraggio, con l’obiettivo di essere sempre più efficienti ed efficaci nelle nostre attività di smantellamento degli impianti nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi”.