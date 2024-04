Anthony Strong e la Salerno Jazz Orchestra a Pompei per il Jazz Day

Martedì 30 aprile al teatro Di Costanzo-Mattiello: “Salerno Jazz Orchestra meets Anthony Strong”, per l’International Jazz Day. Dal british jazz al jazz made in Salerno.

Proclamata nel 2011 dall’Unesco, in collaborazione con l’Herbie Hancock Institute of Jazz, la Giornata Internazionale del Jazz ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo della musica jazz come strumento educativo contro la discriminazione e il razzismo.

“L’International Jazz Day – ha dichiarato il sindaco Carmine Lo Sapio – è l’occasione per Pompei per rafforzare il proprio impegno costante sia nei confronti di una cultura musicale articolatissima e multiforme come il jazz, sia nei confronti dei valori educativi, formativi e civici che il jazz è in grado di veicolare…».