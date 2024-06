Arci Movie, cinema intorno al Vesuvio

Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, Napoli. “Cinema introno al Vesuvio”, rassegna a cura di Arci Movie, in programma da sabato 8 giugno fino all’8 agosto.

I primi appuntamenti.

Sabato 8 giugno. “Limoni d’inverno”, di Caterina Carone. “La storia di due perfetti sconosciuti che, dai rispettivi terrazzi, sono alle prese con la propria attività di giardinaggio. Inizia un dialogo profondo che li aiuta ad alleviare il dolore per qualcosa di grave, un segreto, che ognuno dei due cerca di nascondere”.

Domenica 9 e lunedì 10 giugno. “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi. “La conquista dei diritti delle donne e il lungo cammino per l’uguaglianza attraverso una storia nella Roma del secondo dopoguerra”.

Martedì 11 giugno. “Io capitano”, di Matteo Garrone. “Il viaggio di alcuni migranti africani verso l’Europa”.

Mercoledì 12 giugno. “Nata per te”, di Fabio Mollo. “La storia di Luca e Alba, un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. La piccola, che ha la sindrome di down, è stata abbandonata in ospedale e Luca, single, omosessuale e cattolico lotta per ottenere l’affidamento”.

