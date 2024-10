Assafà Festival, a Salerno

“Lost in Transition” è un percorso di capacity building sviluppato per orientare le proposte culturali nella transizione ecologica. Tra i progetti premiati, “Assafà Festival: residenza e festival di illustrazione sostenibile” in programma dal 18 al 20 ottobre a Salerno, con l’obiettivo di implementare una filiera legata al mondo dell’illustrazione e della tipografia rivolgendo concreta attenzione al tema della sostenibilità ambientale.

Il Festival “ambisce a creare un punto di incontro tra arti visive, comunicazione, design, artigianato e comunità, esplorando nuove metodologie e scenari innovativi della filiera creativa contemporanea. Un’occasione per raccontare le comunità locali e la loro cultura attraverso uno sguardo nuovo e collaborativo”.

Workshop, talk e incontri. Tra gli ospiti: Giulia Dall’Ara, Elena Campa, Zic Zic, Antiotipia, Babel, Lanificio Leo e altri.