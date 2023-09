Terryana D’Onofrio (foto in alto), Domenico Acerenza, Francesca Palumbo, Claudio Coviello e Domenico Pozzovivo (nell’ordine nelle foto a seguire) sono i cinque testimonial della nuova campagna promozionale di Apt “Basilicata, state of mind” che sarà lanciata il prossimo ottobre.

“La persona è al centro, con il suo benessere e il suo equilibrio interiore, in armonia con la bellezza dell’ambiente e del paesaggio (…) i valori legati al benessere psicofisico si legano anche a principi come la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, in cui il viaggiare attivo è capace di trasformarsi in un’autentica esperienza rigenerante per la mente e per il corpo”.

Le location individuate attraversano tutta la regione, dalla costa di Maratea ai boschi dei Parchi Nazionali dell’Appennino lucano, dalle Dolomiti Lucane ai Calanchi di Craco fino alla Murgia Materana.

Perché ve lo raccontiamo? Perché la Basilicata è davvero bella.