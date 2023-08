BCsicilia Agrigento: che fine ha fatto il Parco letterario “Luigi Pirandello”?

Casa natale Luigi Pirandello

E’ quello che chiede di sapere la Sezione agrigentina di BCsicilia, attiva nella salvaguardia e nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il 19 luglio 1999 venne costituito ad Agrigento il Parco letterario Luigi Pirandello “al fine di valorizzare l’opera di Luigi Pirandello creando nel territorio della Provincia di Agrigento interessato dagli interventi il fulcro di una rinnovata e continua attività culturale e scientifica”.

Il relativo accordo di programma venne sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Agrigento, Comune di Porto Empedocle, la Biblioteca Museo L. Pirandello e l’Associazione culturale Il Cerchio quale soggetto attuatore e gestore del Parco letterario.

“Il Parco letterario Luigi Pirandello è indubbiamente un’importante risorsa del nostro territorio e non può non avere un ruolo significativo nel 2025, quando Agrigento diventerà Capitale della Cultura. – sostiene BCsicilia – Ma ci chiediamo: Esiste ancora nei fatti (e non appena nella forma) il Parco Letterario Luigi Pirandello? (…) Soprattutto, ci chiediamo: il Parco letterario Luigi Pirandello ha ancora tutti i requisiti e le caratteristiche fondamentali per poter subito avere un ruolo qualunque nel 2025?”

Questo perché il Parco pare risulti assente dalla vita culturale cittadina. Come assente sarebbe l’impegno degli Enti pubblici per la sua valorizzazione.

BCsicilia si augura che le risposte smentiscano le sue preoccupazioni. Come darle torto?