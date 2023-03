Benevento, scuole a Palazzo degli Scolopi e concerti al San Vittorino

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, il 3 marzo scorso. La presidente Caterina Meglio si è incontrata con il sindaco Clemente Mastella. Risultato: definita l’intesa per portare a Palazzo degli Scolopi le scolaresche della città e per l’utilizzo da parte del conservatorio del complesso monumentale San Vittorino. La convenzione avrà la durata di nove anni e consentirà ai tantissimi allievi (oltre mille) che frequentano l’Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di esprimersi al meglio.

L’ex Convento degli Scolopi, ubicato in pieno centro storico tra l’arco di Traiano e Corso Garibaldi, è una struttura dotata di una corte interna che ben si addice alla destinazione scelta dai due Enti. Analogamente, il complesso San Vittorino potrà ospitare – grazie al suo storico teatro – le rappresentazioni in programma in città per i prossimi mesi.

“La disponibilità di un immobile come Palazzo degli Scolopi consentirà al Comune – ha detto Mastella – di poter ristrutturare i locali che finora hanno ospitato le nostre scuole, offrendo una soluzione a studenti e famiglie…”