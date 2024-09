Benevento, “Settembre a Tocco 2024” omaggia Nicola Sala.

Martedì 24 settembre, nell’ambito della rassegna culturale “Settembre a Tocco 2024”, la comunità si riunirà per rendere omaggio al compositore Nicola Sala, nato a Tocco Caudio nel 1731.

Il quartetto d’archi, “Woman in black”, formato da Dina Caliro Violino I, Gabriella Rosato Violino II, Nadia Khomutova Viola, e Assuntina Paradiso Violoncello, eseguirà le musiche originali di Sala, alternate da letture di cenni storici.

“Nicola Sala, compositore italiano, nasce a Tocco Caudio il 7 aprile 1713 e muore a Napoli il 31 agosto 1801. Studia musica a Napoli al Conservatorio della Pietà dei Turchini dal 1732 al 1740 sotto la guida di Nicola Fago e Leonardo Leo.

Qui probabilmente scrive la sua prima composizione, l’opera Vologeso, che va in scena nel 1737 a Roma. Nel 1745 non viene accettato per succedere a Leonardo Leo nel ruolo di maestro della cappella reale.

Negli anni Sessanta rappresenta alcuni suoi lavori al teatro San Carlo. Tra questi il dramma La Zenobia, che viene ben accolto.

Nel 1787 diventa secondo maestro della Pietà dei Turchini, dove già da 47 anni opera come insegnante, e dal 1793 fino all’11 ottobre 1799 ne diventa invece primo maestro. Suo allievo fu Gaspare Spontini.

Sala è stato uno dei più importanti insegnanti napoletani, formando musicalmente molti compositori, fra cui l’emiliano Ferdinando Orlandi e il lombardo Ambrogio Minoja.

Compositore di varie opere, oratori, messe e cantate, è anche autore di parecchi trattati pedagogici, fra i quali le Regole del contrappunto pratico, pubblicato a Napoli nel 1794”.