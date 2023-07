Boe contro il transito a Crapolla e ai Galli

Torniamo nel fiordo di Crapolla. Lo staff nautico dell’Area Marina Protetta Punta Campanella vi ha installato barriere di boe, nel fiordo e in alcuni punti degli isolotti Li Galli, per evitare l’ingresso delle imbarcazioni. Ai fini della sicurezza dei bagnanti e per il rispetto del regolamento del Parco. Il fiordo di Crapolla è infatti zona B dell’Amp Punta Campanella in cui vige il divieto di transito e ancoraggio.

Idem per Li Galli, dinanzi a Positano, troppo spesso presi d’assalto durante i mesi estivi. Qui le boe sono state posizionate sotto la torre del Gallo Lungo e dinanzi a uno stretto passaggio.

A breve saranno posizionate anche a Puolo e Mitigliano.