CARASTAZIONE 2023, di Italia Nostra

Italia Nostra dedica una nuova campagna al patrimonio ferroviario: #CARASTAZIONE. In occasione della Settimana della Europea Mobilità (16-24 settembre) e per tutto settembre e parte di ottobre, ci si concentrerà sulle piccole stazioni. “Le Stazioncine – tutte con biglietteria, sala d’aspetto, giardinetto, fontanella e bar – sono state quasi tutte trasformate in fermate non presenziate per i treni regionali e locali; per cui sono state condannate al degrado e, in gran parte, fatte oggetto di vandalismi e di depredazioni. Sono, cioè, diventate dei “non luoghi” di attesa del treno, senza servizi per i viaggiatori (…) Per contrastare degrado e depredazioni, Ferrovie dello Stato ha adottato la politica di affidare in comodato d’uso gratuito le Stazioni ad Enti Locali o associazioni del terzo settore (sulla traccia di un protocollo con Legambiente) e, in pochi e fortunati casi, ha ottenuto buoni risultati”. E non è andata meglio alle linee locali, grazie alla politica dei “rami secchi”. Un Patrimonio che Italia Nostra vuole venga tutelato anche con riguardo al valore architettonico delle Stazioni, dei Magazzini-merci, dei Depositi-locomotive. A quello ingegneristico delle opere d’arte della Rete (ponti, gallerie, tratti in trincea). A quello del paesaggio attraversato armonicamente dalle linee storiche.

Passeggiate patrimoniali, quindi, perlustrazioni, pedalate e azioni di sensibilizzazione. I luoghi: la ferrovia Piacenza-Bettola (PC), la stazione di partenza della Tramvia Ferroviaria Stresa-Mottarone (VB), la stazione di Santarcangelo di Romagna (RN), la stazione di Santuario di Savona (SV), la ferrovia Ceva-Ormea (CN), ex linea ferroviaria Gole del Nera ora greenway e stazioni di Narni-Amelia e Nera-Montoro (TR), la stazione di Latina, la ferrovia Adriatico Sangritana e la stazione di Lanciano (CH), la stazione di Carpinone (IS) e la ferrovia Sulmona-Isernia, la stazione di San Polo Matese (CB), la ferrovia Barletta-Spinazzola (BT), la ferrovia Catanzaro Lido-Settingiano e la stazione di Catanzaro Sala, la stazione di Crotone, la ferrovia Siracusa-Vizzini, la stazione di Avola (SR), la ferrovia Siracusa-Ragusa e le stazioni di Pantalica e Cassaro (SR) e la stazione di Sarcidano (CA).

La campagna termina con un Convegno dal titolo FERROVIE ITALIANE, ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA MOBILITÀ programmato il 13 e 14 ottobre 2023 a Roma.

#CARASTAZIONE