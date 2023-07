“Come suona il caos” a Bagnoli

Martedì 18 luglio, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, Come Suona il Caos. Da un’idea di Maurizio Capone, fondatore e leader del gruppo Capone & BungtBangt che sull’altare della eco music utilizza solo strumenti realizzati con materiali riciclati. Al riguardo, è già in atto la call to action on line “Costruirsi un Tastieker per suonare un brano con Capone & BungtBangt”. Bisogna procurarsi una tastiera di computer rotta, svitare tutte le vitine che la sigillano e togliere via tutto quello che c’è al suo interno per liberare i tasti e permettergli così di muoversi liberamente creando una ottima percussione da suonare tenendola poggiata sulle gambe o a tracolla.

Ma la prima iniziativa è “Prendi la Musica da Terra!”, ossia passeggia e raccogli plastica, metalli, legno e altri elementi abbandonati per le strade di Bagnoli. Saranno utilizzati per costruire strumenti musicali durante il workshop di Capone. L’iniziativa è rivolta principalmente ai bambini e le bambine affinché apprendano il valore del riciclo dei rifiuti solidi urbani.

Quindi, il convegno dal titolo “l’Ambiente è nel Caos?”. Dopo l’introduzione di Maurizio Capone su arte e sostenibilità, interverranno: Mario Tozzi (geologo e divulgatore scientifico, conduttore televisivo); Padre Alex Zanotelli; Federico Taddia (autore televisivo e scrittore); Maria Teresa Imparato (presidente Legambiente); Alessandro Giannì (direttore campagne Greenpeace); Franco Sacchetti (scrittore e fumettista, attivista di CI TANGE); Luigi Borgogno (General Manager di JustOnEarth).

Poi, Come Suona il Caos. Laboratorio sulla costruzione di strumenti musicali ricavati dai rifiuti raccolti la mattina nell’iniziativa “Prendi la Musica da Terra!”. Gli strumenti costruiti verranno donati ai partecipanti che potranno unirsi e suonare insieme ai BungtBangt per eseguire il brano “Acito” durante il concerto.

E ancora, il concerto del Frente Murguero Campano – M’abbrucia ‘o Frente. Guest star le maschere “Rigoberta Menchù Tum” in stecche e stoffa direttamente dal Corteo di Carnevale di Scampia e “Soccàvola, Santa irriverente” dal Carnevale Sociale di Soccavo. Nel contempo ci sarà la Sfilata di abiti riciclati a cura di Action Women.

In serata il concerto di Capone & BungtBangt che prevede anche l’esecuzione del brano “Acito”, di cui sopra. Sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo a Napoli il loro singolo appena pubblicato, “Capille luonghe” dedicato a Mahsa Amini, lanciato in anteprima da Fiorello su Viva Rai2.

Chiusura con la Thruco Festa, un DJ set a cura del Thru Collected tra musica elettronica e sperimentazione sonora.

Tra le attività delle associazioni che hanno aderito al progetto: Carnevale Sociale di Soccavo e riqualificazione spazi urbani; Corteo di Carnevale di Scampia/ rete Pangea/CI TANGE); Lido Pola; stand Giochi con materiali riciclati; stand La Scugnizzeria (editoria sostenibile e recupero materiali tipografici e non solo); stand Action Women (recupero materiali tessili); Legambiente; Greenpeace; AMP La Gaiola; N’SeaYet; Cuore di Napoli; Le Lazzarelle; Collettivo Caveau Aps; Comitato Acqua Pubblica; Let’s do it Italy e CleaNap; Mare Vivo; Napoli Pedala; La Comune.