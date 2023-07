Conclusa alla Cte Matera la eXtended Reality and Artificial Intelligence

Si è da poco conclusa la sesta edizione di “eXtended Reality and Artificial Intelligence International Summer School 2023”, svoltasi a Matera. Formazione sulle tematiche della Realtà Estesa e dell’Intelligenza Artificiale di oltre 40 tra studenti e ricercatori da tutto il mondo, provenienti dai settori delle tecnologie e dell’innovazione.

Nel corso della settimana di lezioni si sono alternati quattro relatori: Rita Cucchiara, professoressa ordinaria presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e direttrice del Center for Artificial Intelligence Research and Innovation “AIRI”; Joaquim Jorge, professore dell’Università di Lisbona e titolare della cattedra UNESCO di Intelligenza Artificiale e Realtà Estesa; Andrea Bottino, professore associato del Politecnico di Torino e direttore del gruppo di ricerca in Computer Graphics e Vision – CGVG; Joseph L. Gabbard, professore associato della Virginia Tech (Stati Uniti) e direttore del Laboratorio COGnitive Engineering for Novel Technologies (COGENT).

La scuola ha inoltre ospitato la Lectio Magistralis del Direttore del Museo Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia, Fabio Galeandro.

Quattro lezioni pratiche hanno poi completato il programma della settimana di formazione, a cura di Paolo Sernani, ricercatore dell’Università di Macerata, Marco Bertini e Paolo Mazzanti, ricercatori dell’Università di Firenze, Luca Melchionna, fondatore e presidente di Machineria, e Nicola Capece, ricercatore dell’Università della Basilicata.

La Casa delle tecnologie emergenti di Matera (Cte Matera) è realizzata in base al programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di supporto alle tecnologie emergenti 5G. L’obiettivo del Programma è quello di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione.