Consegnata al DG Sorvino l’onorificenza al Merito della Repubblica

E’ del 27 dicembre 2023 il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata conferita al Direttore Generale dell’Arpa Campania, prof. avv. Stefano Sorvino, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

La consegna ufficiale del Diploma, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, è avvenuta ieri presso la Prefettura di Avellino in occasione della Festa della Repubblica.

Tra le varie motivazioni dell’onorificenza si legge: come “Direttore dell’Agenzia di aver concorso in modo significativo con le Autorità giudiziarie e le Forze dell’Ordine al successo di operazioni di polizia ambientale per la prevenzione e repressione di illeciti ambientali”.

Il riconoscimento dell’importanza di un lavoro anche di gruppo, quindi, che si riflette in qualche modo su tutti i collaboratori dell’Agenzia, per il loro costante impegno e per la rilevanza degli obiettivi raggiunti.