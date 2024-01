Corsi di Formazione a Punta Campanella

L’Area Marina Protetta Punta Campanella organizza tre Corsi di Formazione, necessari per le autorizzazioni a svolgere attività nell’Amp. Iscrizioni aperte fino al 22 gennaio. I corsi si terranno presso il Centro Visite dell’Area Marina Protetta a Massa Lubrense e inizieranno a fine mese. Massimo 70 corsisti. Sul sito ufficiale dell’Amp – www.puntacampanella.org – le informazioni necessarie.

Primo corso: principali attività consentite nell’area protetta; le specie e gli habitat presenti; le azioni per mitigare gli impatti antropici. Solo con l’attestato di partecipazione a questo corso si potranno ottenere le autorizzazioni per le visite guidate dell’Amp.

Secondo corso: nozioni essenziali in casi di emergenza. Quali valutazione della scena, chiamata al 118, allineamento del paziente, apertura delle vie aeree, compressioni toraciche e ventilazioni.

Terzo corso: nozioni su biologia ed etologia dei delfini; tecniche di riconoscimento e di avvistamento; valutazione visiva dello stato di salute dei delfini; cenni sul primo soccorso dei cetacei impigliati in attrezzi da pesca; strategie di comunicazione efficaci per il coinvolgimento dei turisti; tecniche di fotografia. L’obiettivo è formare operatori in grado di avviare e gestire attività di Dolphin Watching, anche nell’ambito del progetto europeo Life Delfi.

“Chi effettua visite della AMP con mezzi nautici dovrà partecipare al primo corso di formazione. – dice il Direttore dell’Amp Punta Campanella, Lucio De Maio – La partecipazione al corso sarà necessaria per richiedere l’iscrizione negli albi tenuti presso l’AMP e propedeutica al rilascio delle relative autorizzazioni richieste”.

Sarà infatti prevista nel nuovo Disciplinare dell’Area una distinzione tra i mezzi nautici adibiti a uso commerciale (che effettuano il “transito”) e quelli che effettuano visite. I primi non potranno sostare sui campi ormeggio, all’ancora oppure alla deriva. I secondi si, usufruendo dei servizi offerti dalla AMP.