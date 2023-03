David Garrett al Taobuk-SeeSicily

Il prossimo giugno, il violinista e compositore tedesco David Garrett sarà ospite del Taobuk Festival-SeeSicily, il festival letterario internazionale diretto da Antonella Ferrara e giunto alla XIII edizione dedicata al tema “Le Libertà”. Garrett – noto per la sua capacità di sintetizzare generi lontani nel tempo e nello spazio, avvicinando alla musica classica un pubblico eterogeneo – si esibirà per due giornate.

Sabato 17 al Teatro Antico di Taormina, con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini, nel corso del Taobuk Gala. Per l’occasione l’artista riceverà il Taobuk Award 2023. Con lui sul palco gli altri vincitori del premio: la francese, Premio Nobel 2022, Annie Ernaux; l’iraniana Azar Nafisi; la statunitense Joyce Carol Oates e, per la Scienza, il saggista e divulgatore americano David Quammen.

Domenica 18, sempre a Taormina, anteprima del David Garrett Trio ICONIC Tour in programma dal 18 al 25 luglio. Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn, Schumann, in Trio con Franck van der Heijden (chitarra) e Rogier van Wegberg (basso). Nuovi arrangiamenti che mescolano musica classica e rock. Le tappe: il 18 luglio al MusArt di Firenze, in Piazza Santissima Annunziata; il 19 a Roma, ospite dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all’Auditorium Parco della Musica; il 21 a Genova ai Parchi di Nervi (Villa Grimaldi); il 22 all’Arena della Regina di Cattolica; il 24 all’Arena Sferisterio di Macerata e il 25 a Brescia in Piazza della Loggia.

