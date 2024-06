Divagare e Dimorare all’Hangar di Albanella”

“Divagare e Dimorare” è un evento di due giorni che si terrà il 29 ed il 30 giugno ad Albanella (SA), nell’ambito del progetto “Erratica, coabitazioni all’Hangar di Albanella”. Una collaborazione con l’artista Chada Halwani.

“Un evento in cui l’Hangar Museo, spazio museale contemporaneo ‘sospeso’ tra la piana del Sele e i monti cilentani, diventa casa e laboratorio per artisti e ricercatori. La comunità artistica del territorio a confronto con artisti internazionali sul tema della migrazione, del viaggio e del senso di comunità. Un’opportunità per incontrarsi, parlare e condividere pratica”.

La due giorni è la conclusione delle giornate di “Erratica”, che si sono svolte a maggio e giugno, e dove gli artisti e le artiste sono stati invitati a utilizzare gli spazi del Museo come luogo di lavoro. Alla base c’è la volontà “di lanciare e diffondere, una nuova concezione di museo del territorio (…) una rete di luoghi, connessi alla vita reale, in cui si esprime, si narra, si condivide il patrimonio culturale (…) l’Hangar non è il museo in sé, quanto piuttosto il punto di convergenza e di confronto dei tanti luoghi in cui la comunità artistica dà corpo alla propria ricerca (studi, teatri, sale prove e concerti, biblioteche, archivi, ecc.)”.