Esercitazione antipirateria al largo della Liberia

13 giugno 2023, cento miglia al largo di Monrovia (Liberia). La nave portacontainer MSC Marta lancia un allarme: i pirati la stanno assalendo. Lo invia alla Centrale Operativa Multidominio della Marina Militare situata a Santa Rosa – Roma presso il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV). A questo punto il pattugliatore d’altura Borsini, impiegato nelle vicinanze per l’operazione Gabinia, serra le distanze con la portacontainer ed invia a bordo, tramite elicottero, un team di specialisti della Brigata Marina San Marco che prende il controllo del mercantile e lo mette in sicurezza.

L’azione è stata condotta con estremo realismo, ma per fortuna si è trattato di una esercitazione. Che rientra nel contesto delle attività condotte periodicamente dalla Marina Militare in supporto alle compagnie di armatori e finalizzate alla sicurezza marittima. In questo caso l’attività si è svolta in collaborazione fra la Marina Militare, la MSC e Assarmatori.

“Questo tipo di esercitazioni non è certo una novità, il rapporto di collaborazione fra CINCNAV, Assarmatori e le compagnie di navigazione che operano nell’area è ormai davvero ad un livello elevato. – è il commento dell’Associazione armatoriale – Tali operazioni rivestono una grande importanza per la tutela di chi è a bordo delle navi e del carico su rotte a rischio. Fondamentale in queste attività l’addestramento degli equipaggi e il ruolo svolto dalla Marina Militare italiana, prezioso e insostituibile a protezione anzitutto delle vite umane. Il Golfo di Guinea è una delle aree ritenute più ‘calde’ sotto questo punto di vista, ma anche grazie a questo tipo di attività e alla costante presenza e sorveglianza di queste acque il numero di attacchi nell’ultimo periodo è calato”.