Festival di Musica da Camera, a Napoli

Il “Festival di Musica da Camera”, organizzato da Napolinova e promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, giunge quest’anno alla ventesima edizione. Tre gli obiettivi: “la valorizzazione del repertorio cameristico verso un pubblico sempre più diversificato, ma sempre evitando contaminazioni e variazioni sul tema, la promozione dei giovani talenti e la valorizzazione di siti artistici spesso dimenticati”.

I tre eventi principali nella Chiesa di Santa Teresa a Chiaia:

il 15 novembre Gabriele Geminiani, violoncellista, e Simona Padula, pianista, proporranno opere di Beethoven, Schumann e Brahms;

il 20 novembre Simonide Braconi, viola solista, e Umberto Garberini, pianista, eseguiranno opere di Schubert, Schumann e Brahms;

il 29 novembre Ilaria Cusano, violinista, e Dario Cusano, pianista, eseguiranno opere di Mozart, Schubert ed Elgar.

La promozione dei giovani talenti nella Sala Chopin di Palazzo Mastelloni:

il Trio De Feo – Davide, Alessandro e Gabriele – rispettivamente clarinettista, violoncellista e pianista;

il Duo Kinari, composto dal violoncellista Gianluca Pirisi e dalla pianista Flavia Salemme;

il duo violino e pianoforte composto da Simona Russo e Aldo Ruocco.

Quindi le masterclass tenute da Gabriele Geminiani per il violoncello, Simonide Braconi per la viola e Ilaria Cusano per il violino, con tre saggi finali sempre nella Sala Chopin.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, www.associazionenapolinova.it