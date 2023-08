Full container in rotta sulla Cina per la Ignazio Messina

Il gruppo genovese Ignazio Messina & C. entra nel mercato delle navi full container. Ieri ha preso in consegna nel porto coreano di Busan la “Northern Promotion”, ribattezzata “Jolly Argento”. 4600 TEU – 264,32 per 32,20 metri – costruita dal cantiere coreano Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering – 23 persone di equipaggio, 17 delle quali italiane. Farà rotta sul porto cinese di Guangzhou per caricare, quindi dovrebbe salpare per Jeddah e poi Genova per essere inserita sulla linea dell’East-South Africa ai primi di ottobre.

A settembre la Ignazio Messina prenderà in consegna la “Northern Priority” che sarà ribattezzata “Jolly Oro”, gemella della “Jolly Argento”. Queste prime due full container rientrano in una precisa strategia di rinnovamento della compagnia, come anche la scelta dei nuovi containers: mille flat rack da 40’ e cento da 20’, entrambi con sponde alte come gli high cube, in modo da poter imbarcare, anche sulle navi full container rotabili, merce varia e pezzi eccezionali.