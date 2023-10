Genoa Shipping Week, rotta tra le fiamme

“Quando abbiamo deciso il titolo del nostro convegno di apertura della Shipping Week, l’attacco di Hamas a Israele e la guerra in atto non esistevano neppure nelle previsioni degli analisti geopolitici più attenti. Purtroppo, il titolo ‘Mediterraneo: rotta fra gli scogli’ si è rivelato profetico e oggi inevitabilmente i nostri lavori saranno condizionati da questo nuovo, purtroppo incontrollabile, focolaio di tensione che incombe su un Mediterraneo in fiamme”. A dirlo è stato Paolo Pessina – Assagenti – alla conferenza stampa di oggi, a Palazzo San Giorgio, di apertura della Genoa Shipping Week. Un convegno che si prefigge di far comprendere quanto il Mediterraneo sia importante, ma anche difficile da navigare sotto molti aspetti.

Una Shipping Week quindi diversa. Durante la quale gli oltre 5.000 partecipanti previsti si confronteranno, nei 20 convegni in programma, in un quadro assolutamente emergenziale che avrà conseguenze di lungo periodo nello scenario mediterraneo.