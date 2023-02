Gente e Territorio alla Conferenza ONU di New York sull’acqua

Eraclito ed i presocratici individuarono nell’acqua uno dei principi fondatori dell’umanità, il principio di tutte le cose. Dopo circa tre millenni l’acqua ritorna al centro della riflessione politica e sociale globale, senza averla mai veramente abbandonata, con ben altre connotazioni. Ora che la crisi idrica mondiale, causa anche il cambiamento climatico, presenta i suoi drammatici risvolti sociali, migrazioni e crisi alimentare, le istituzioni mondiali si accingono ad un’ulteriore riflessione sul tema, con l’ONU in testa.

Infatti, si terrà a New York dal 22 al 24 marzo prossimi la conferenza internazionale sull’acqua. https://sdgs.un.org/conferences/water2023. L’acqua sta diventando fattore ed elemento di stabilità ed instabilità del pianeta Terra. La scarsità di risorse idriche in varie aree del mondo sta contribuendo a creare una destabilizzazione sociale e politica non di poco conto. Pensiamo all’area del Sahel ove una siccità che imperversa da anni sta contribuendo ad alimentare grandi flussi migratori verso l’Europa, senza tralasciare lo scontro tra contadini e allevatori di bestiame per l’utilizzo delle poche risorse idriche. Scontro idrico che ha anche connotati religiosi, da una parte i pastori nomadi di religione musulmana e dall’altra i contadini stanziali di religione cristiana. Ma non solo il problema acqua affligge il continente africano, lo stesso accade nel sub continente asiatico con l’India in testa, ove la qualità dell’acqua arreca seri problemi al suo uso per l’alimentazione e la lavorazione dei cibi.

La conferenza sull’ acqua che seguiremo per Gente e Territorio sarà uno dei momenti fondamentali per l’implementazione dell’agenda 2030 dell’ONU. Un cammino lungo da seguire, ma certo di grande beneficio per l’umanità.