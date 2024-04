Gianluca Petrella a Napoli con Cosmic Renaissance

Napoli Città della Musica, 30 aprile, Giornata Internazionale del Jazz 2024. Il trombonista Gianluca Petrella si esibirà in full band all’Archivio di Stato con Cosmic Renaissance, ispirato alla musica di Sun Ra, fra le figure più controverse del jazz moderno.

“Come diceva la grande Nina Simone, il jazz non è solo musica, è uno stile di vita, è un modo di essere, un modo di pensare. È a partire da questo fondamentale incipit che Napoli, che ha una sua storica tradizione jazzistica, diventa vetrina importante per celebrare il jazz e la cultura che rappresenta. Una cultura che affonda le sue radici nella difesa della dignità umana, nella democrazia e nei diritti civili e che trova nella musica il potere di unire le persone in tutto il mondo”.

