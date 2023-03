Mercoledì 8 marzo, ad Astradoc, Miryam Charles presenta il suo “Cette Maison” e venerdì 10 marzo si prosegue con “Jane by Charlotte” di Charlotte Gainsbourg. Doppio appuntamento, quindi, con il “Viaggio nel cinema del reale”, la rassegna di documentari curata dall’associazione Arci Movie a Napoli.

Due film nell’ambito delle Giornate del Cinema Quebecchese. Le giornate sono organizzate in collaborazione con il “Conseil des arts et des lettres du Québec”, la “Société de développement des entreprises culturelles du Québec,” la Delegazione del Québec a Roma, l’Ambasciata del Canada in Italia, insieme a Compass Productions e con il Museo del Cinema di Torino.

“Cette Maison” (Canada- Québec, 2022, 75’), proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Bridgeport, 2008. Un’adolescente viene trovata morta nella sua stanza: mentre tutto fa pensare al suicidio l’autopsia rivela qualcos’altro. Dieci anni dopo, la regista, cugina dell’adolescente, ripercorre il passato, scava in cause e conseguenze di questo delitto irrisolto. Come una biografia immaginaria, il film esplora il legame tra la sicurezza di uno spazio privato, come quello di una casa, e la violenza che può metterlo a repentaglio.

“Jane by Charlotte” (Francia, 2021, 90’). Il film è un racconto intimo e ravvicinato di un volto amato in tutto il mondo: quello di sua madre, l’intramontabile Jane Birkin. L’attrice, cantante, musicista, icona senza tempo racconta una carriera illustre, di una fama mondiale, ma anche la tenerezza di un rapporto madre-figlia, intenso e commovente. L’opera prima della Gainsbourg, presentato a Cannes, è un dialogo tra madre e figlia, uno scambio viscerale di racconti, ricordi, opinioni, confidenze. É un’imperdibile occasione per conoscere da vicino due ritratti femminili, due eterne icone del mondo dell’arte.

www.arcimovie.it