I “30 libri in 30 giorni” di BCsicilia

Dal 23 marzo al 22 aprile: “30 libri in 30 giorni”, la manifestazione promossa da BCsicilia – Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali – per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura. E il 23 aprile è la data scelta dall’Unesco per la Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore.

I luoghi, le date, i titoli e gli autori dei volumi che verranno presentati:

Palermo – Giovedì 23 Marzo, Ficuzza il mio viaggio tra i ricordi, di Gaetano Giardina.

Altofonte – Venerdì 24 Marzo, La linfa sale dalle radici, di Adriana Giotti.

Campofelice di Roccella – Sabato 25 marzo, Il futuro delle città. Memoria, identità, bellezza, nuovo umanesimo, di Cesare Capitti – Alfonso Lo Cascio.

Bagheria – Domenica 26 Marzo, Zen al quadrato, di Davide Camarrone.

Termini Imerese – Sabato 1 Aprile, Squadra e compasso. Valori e idee della Massoneria, di Giovanni Iannuzzo.

Ficarra – Sabato 1 Aprile, Fiori sparsi, di Giusy Santangelo.

Campofelice di Roccella – Domenica 2 Aprile, Ogni guerra è nebbia…, di Nicolò D’Alessandro.

Alia – Lunedì 3 Aprile, Autoconoscenza, a cura del Gruppo Kevala.

Ragusa – Martedì 4 Aprile, Donnafugata, di Costanza Di Quattro.

Catania – Mercoledì 5 Aprile, La Pasqua in Sicilia, di Francesco L. Ballarò e Francesco D. Miceli.

Isnello – Giovedì 6 Aprile, La farfalla dalle ali d’oro, di Maria Rosa Gentile.

Palermo – Martedì 11 Aprile, Miseria, di Mario Califà.

Trabia – Mercoledì 12 Aprile, Notizie storico archeologiche sul territorio dell’antica Tavi, di Nino Pisciotta.

Capaci – Giovedì 13 Aprile, Sicilia da scoprire, di Marcella Croce.

Monreale – Venerdì 14 Aprile, Misteri normanni, di Giovanni Tessitore – Adalberto Magnelli.

Riesi – Venerdì 14 Aprile, I racconti della Piazza Grande, di Pasquale Almirante.

Marineo – Sabato 15 Aprile, Io e il mondo, ricordi di una mente nomade e sognatrice, di Vittorio Lo Iacono.

Ciminna – Domenica 16 Aprile, Santi, miti e bastoni. Il rito della ‘Ntinna ciminnese e la beffa dell’eroe, di Leonarda Brancato;

Messina – Domenica 16 Aprile, Il viaggio, di Francesco Inserra.

Agrigento – Lunedì 17 Aprile, Agrigento ieri e oggi. Una storia da riscrivere, di Elio Di Bella.

Cefalù – Martedì 18 Aprile, Dittico artistico spirituale, di Liborio Asciutto.

Valledolmo – Mercoledì 19 Aprile, Fuoco poetico, di Pino Farinella.

Palermo – Giovedì 20 Aprile, Umberto II e il referendum del 1946 nella Sicilia che votò Monarchia, di Tommaso Romano.

Montelepre – Venerdì 21 Aprile, Montelepre caput Mundi, di Maurizio Castagna.

Palazzolo Acreide – Venerdì 21 Aprile, Pani di casa e cosi minuti. L’arte panificatoria iblea, di Giuseppe Mazzarella.

Partinico – Sabato 22 Aprile, Lu ciumi di la vita, di Vincenzo di Trapani.

