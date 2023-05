Al via i corsi dell’Università Popolare Termini Imerese in collaborazione con BCsicilia, da maggio a giugno 2023. Tre i percorsi di studio attivati (in presenza e online): “La preistoria della Sicilia nel contesto del Mediterraneo e dell’Africa”, tenuto da Angelo Vintaloro; “Il paranormale e la parapsicologia”, tenuto da Giovanni Iannuzzo; “I Ventimiglia signori delle Madonie”, tenuto da Salvatore Farinella.

La preistoria della Sicilia nel contesto del Mediterraneo e dell’Africa:

Lezione 1. Venerdì 12 maggio. “Rotte migratorie dell’uomo dall’Africa verso l’Europa e l’Asia”;

Lezione 2. Venerdì 19 maggio. “Presenza dell’uomo in Sicilia. La ricerca archeologica in Sicilia. Elementi di contatto tra la Sicilia e l’Africa”;

Lezione 3. Venerdì 26 maggio. “Lo sviluppo delle comunità in Sicilia dal Paleolitico Superiore al Neolitico”;

Lezione 4. Venerdì 9 giugno. “Il secondo millennio a.C.: dal clan parentale alle tribù territoriali” ;

Lezione 5. Venerdì 16 giugno. “L’età del ferro e la religiosità dei popoli primitivi della Sicilia”.

Il paranormale e la parapsicologia:

Lezione 1. Venerdì 12 maggio. “Storia della parapsicologia”;

Lezione 2. Venerdì 19 maggio. “Strane percezioni”;

Lezione 3. Venerdì 26 maggio. “Oltre la fisica: l’azione della mente sulla materia”;

Lezione 4. Venerdì 9 giugno. “Alla ricerca dell’anima: una scienza improbabile”;

Lezione 5. Venerdì 16 giugno. “Il paranormale e la natura dell’uomo”.

I Ventimiglia signori delle Madonie:

Lezione 1. Venerdì 12 maggio. “Dalla Liguria alla Sicilia. I conti di Ventimiglia signori del Mare, progenitori dei conti di Geraci: Enrico I”;

Lezione 2. Venerdì 19 maggio. “I Ventimiglia signori delle Madonie. L’espansione della signoria ventimigliana: Francesco I e Francesco II”;

Lezione 3. Venerdì 26 maggio. “Sfaldamento dello stato feudale e nascita del marchesato di Geraci: da Giovanni I a Giovanni III”;

Lezione 4. Venerdì 9 giugno. “I Ventimiglia di Geraci, il nuovo marchesato e i rami cadetti in Sicilia;

Lezione 5. Venerdì 16 giugno. “Architetture e produzioni artistiche dei Ventimiglia”.