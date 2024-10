Il concerto di Venti di Speranza

“Sogno di una notte di un’eterna estate”, il titolo del concerto di beneficienza tenutosi ieri sera nella meravigliosa cornice di Villa Doria d’Angri a Napoli. Organizzato dall’associazione Venti di Speranza (www.ventidisperanzaonlus.it) per la raccolta fondi da destinare al progetto “Il sorriso di Rita: insieme per non sentirsi soli”.

L’obiettivo principale del progetto è quello di alleviare gli evidenti disagi e le difficoltà dei pazienti oncologici indigenti e delle loro famiglie, mediante un servizio organizzato e coordinato per il trasporto, dalle loro abitazioni al luogo di cura e ritorno. In particolare un servizio di collegamento diretto dal luogo di residenza del paziente all’Ospedale Monaldi, al fine di migliorare la qualità di vita di chi sta attraversando momenti difficili legati alla malattia oncologica. Il progetto nasce in seguito al tragico incontro con la malattia oncologica e per la memoria di Rita Metitiero.

E la gente ha risposto. Sono venuti in tanti. Diamo una mano anche noi da casa.