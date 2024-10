Il convegno di Livorno sull’impatto climatico del trasporto marittimo

Venerdì 18 ottobre, presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia a Livorno, si svolgerà il convegno dal titolo: “Miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’impatto climatico: opportunità per il trasporto marittimo e i porti del Mediterraneo”.

L’evento è organizzato da Cittadini per l’Aria: “L’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi è una minaccia significativa per la salute umana, l’ambiente e il clima. La Commissione europea stima che ogni anno 50.000 persone in Europa muoiano prematuramente a causa di cancro, malattie cardiovascolari e delle vie respiratorie, ecc. causate dall’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi. L’istituzione di aree di controllo delle emissioni per il trasporto marittimo nel Nord Europa e negli Stati Uniti ha migliorato notevolmente la qualità dell’aria. Tuttavia, il Mar Mediterraneo rimane poco regolamentato, nonostante sia un importante hub per le linee di navigazione globali. La decisione dell’IMO del 2022 di istituire un’area di controllo delle emissioni di zolfo a partire dal 2025 è un passo nella giusta direzione, ma per ottenere gli stessi miglioramenti della qualità dell’aria del Nord Europa e degli Stati Uniti, è necessario istituire anche un’area di controllo delle emissioni di NOx nel Mediterraneo e migliorare le politiche di regolamentazione del trasporto marittimo”.

Al convegno parteciperanno decisori politici dell’Unione Europea e dell’Italia, scienziati, operatori sanitari e la società civile.

Hanno collaborato con Cittadini per l’Aria: NABU (Naturschutzbund Deutschland), Livorno Porto Pulito APS, la rete italiana ‘Facciamo respirare il Mediterraneo’ e quella europea di cui fanno parte Green Global Future (UE), Bird Life Malta (Malta), ZERO (Portogallo), Ecologistas en Accion (Spagna), Ornithologiki (Grecia), We Are Here Venice (Italia).