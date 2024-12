Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca, al Goldoni di Firenze

Avamposti Teatro Festival, organizzato da Teatro delle Donne. Venerdì 6 dicembre, al Teatro Goldoni di Firenze, Luca Scarlini e Cristina Abati presentano “Il fiore esploso: vita e storia di Florbela Espanca”, dedicato alla poetessa portoghese.

“Luca Scarlini, storyteller in scena, e Cristina Abati al canto e alla viola, danno voce alla vita e all’opera della donna e della poetessa, in un viaggio musicale in cui i suoi sonetti e racconti della sua vita appassionata si intrecciano alle note del fado (…) Lo spettacolo vuole essere un omaggio a una delle maggiori poetesse portoghesi del Novecento, anche per diffondere la sua opera in Italia, dove nonostante la sua maestria e l’intensa raffinatezza, resta ancora una figura di nicchia”.

www.teatrodelledonne.com