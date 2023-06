Il Pianeta Terra Festival di Lucca

Si terrà il prossimo ottobre, da giovedì 5 a domenica 8, a Lucca, il Pianeta Terra Festival diretto da Stefano Mancuso, organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La rete della vita sarà il tema di questa seconda edizione, sviluppato attraverso incontri, dialoghi, lezioni e spettacoli. Tra gli argomenti: fenomeni estremi come siccità e alluvioni; aumento esponenziale della popolazione mondiale; metabolismo del Pianeta; biodiversità; alimentazione del futuro; ecosistemi del passato; stato delle foreste e dei ghiacciai; diffusione di specie aliene; coscienza degli animali; ecocidi; letteratura verde; cucina ambientale.

Oltre 70 appuntamenti. Tra gli ospiti: Peter Wadhams, membro della Royal Geographical Society; Yadvinder Malhi, docente presso la School of Geography and the Environment dell’Università di Oxford; Elisabetta Erba, docente di Paleontologia e Paleoecologia; Paola Bonfante, docente presso l’Università di Torino; Giorgio Vallortigara, docente presso l’Università di Trento; Giorgio Vacchiano, docente presso l’Università Statale di Milano; Chiara Pavan, chef stellata; Piero Papik Genovesi, zoologo Ispra.

Oltre ai tanti patrocini, per tutti quello della Commissione Europea, ci piace segnalare la partecipazione di molte realtà del territorio: A11 Venture, l’Associazione Musicale Lucchese, l’Associazione Talea, la Biblioteca civica Agorà, la Fondazione Giuseppe Pera, Green Cross Italia, Lucca Comics & Games, Lucca Film Festival, Lucense, Orto Botanico di Lucca, Photolux Festival.

