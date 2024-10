Il teatro a scuola a Barra e Ponticelli

“Levante – Teatro ad Est” è un progetto promosso dal Comune di Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Teatro, Che Classe!” e organizzato dall’associazione NEA Napoli Europa Africa. Il progetto coinvolge gli allievi dell’istituto comprensivo “Porchiano Bordiga” di Ponticelli e dell’istituto comprensivo “Russo Solimena” di Barra: “140 ore di laboratorio con giochi motori e vocali attraverso i quali si sperimentano attività sul corpo, sulla voce, sul ritmo, sulla percezione di sé e dell’altro, così da allenare i giovani a una maggiore espressione e consapevolezza di sé, all’ascolto e al confronto con gli altri, al rafforzamento dei legami con i compagni”. La formazione riguarderà anche 15 docenti delle due scuole di Napoli Est.

L’iniziativa risponde a un contesto in cui disagio sociale, povertà di stimoli e rapporti interpersonali conflittuali rendono spesso complesso l’ambiente scolastico e la gestione della classe.

“Il progetto esprime in pieno la nostra idea di scuola e di bambino. Per noi l’apprendimento non è solo il frutto di un processo cognitivo ma ha una forte connotazione emozionale e relazionale…”, così Colomba Punzo, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Porchiano Bordiga.

“Il progetto ‘Levante – Teatro ad Est’ offre agli alunni l’opportunità di vivere l’esperienza teatrale, la recitazione, la costruzione di setting spaziali, temporali ed emozionali, al fine di trasporre il loro mondo interiore in una rappresentazione esteriore che ne sia espressione, contenimento e risoluzione di conflitti e insicurezze…”, così Maria Cristina Scala, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Russo Solimena.