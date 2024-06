“Il Vangelo secondo Ciretta” al Biografilm di Bologna

Il ventre di Napoli nel film “Il Vangelo secondo Ciretta” (Germania-Italia, 2024, 73’). Opera italo-tedesca di Caroline von der Tann in anteprima nazionale lunedì 10 giugno al Biografilm 2024 a Bologna.

“L’antica città mediterranea di Napoli suscita attualmente interesse in tutto il mondo, essendo lo scenario di una serie di blockbuster di grande successo nel cinema e nella letteratura. In parte paradiso, in parte inferno, attraente e ripugnante allo stesso tempo, è il palcoscenico ideale per il dramma umano che si inscena quotidianamente. Tra le strade secondarie e nei bassi del centro storico della città, si susseguono infatti momenti cinematografici accuratamente costruiti che giocano con la luce e l’ombra, il divino e il profano. Presentata come una fiaba mistica ambientata tra il reale e l’immaginario, la storia segue una decisione consapevole di evitare l’immagine-cliché di Napoli come capitale di Gomorra. Anche se questa realtà ovviamente esiste, è diventata troppo predominante nella narrazione di Napoli, trascurando la sua immensa qualità poetica e culturale“, dalle note di regia.