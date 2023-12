In memoria di Rita Levi Montalcini

Ricorrono oggi undici anni dalla scomparsa di Rita Levi Montalcini, scienziata di fama mondiale e premio Nobel per la medicina nel 1986.

Vorrei ricordarla con un curioso episodio di molti anni fa, quando la Prof.ssa Montalcini aveva già 96 anni.

Eravamo in aeroporto in attesa del nostro volo e discutevamo della conferenza alla quale avevamo partecipato, quando all’improvviso mi chiese: “Crede anche Lei come dicono i giornali che alla mia età mi mantengo così bene perché mangio pochissimo, addirittura una mela al giorno?”. Non lo pensavo ma, d’altronde, non avevo un’altra spiegazione così risposi un po’ imbarazzato: “Non so Professoressa Montalcini, mi sveli Lei il segreto”.

Al che continuò: “La verità, caro Rettore, è che io faccio ogni giorno la sola cosa che ci può consentire di rimanere lucidi anche in tarda età: far lavorare il nostro cervello. Mi creda, studio il cervello da oltre cinquanta anni e so piuttosto bene come funziona e l’influenza che ha su come ci comportiamo col passare del tempo.”