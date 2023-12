Inaugurata a Monastero Bormida la mostra fotografica “RUBINO (1871-1954)”

Come preannunciatovi, lo scorso 15 dicembre si è tenuta l’inaugurazione della mostra “RUBINO (1871-1954)” nel Castello di Monastero Bormida. Le fotografie di Laura Cantarella aiutano a scoprire la levatura dello scultore Edoardo Rubino, “che a Torino ha un museo a cielo aperto dato il gran numero di opere collocate in città”.

“Eppure, sorprendentemente, i monumenti di Rubino sono sovente ignorati o percepiti come parte del paesaggio, dell’urbanistica della città, dei parchi, delle piazze, dei portici, degli edifici. Qualche esempio? La decorazione esterna e interna delle Poste centrali di Via Alfieri, il monumento a Edmondo De Amicis in piazza Carlo Felice, la scultura della Dora nel gruppo della Fontana dei Mesi al Parco del Valentino, il Faro della Vittoria al Colle della Maddalena, il Monumento al Carabiniere ai Giardini Reali, Madre che allatta nel giardino di Palazzo Cisterna in via Carlo Alberto, Federico Sclopis al Giardino della Cittadella, i tanti monumenti funerari al Cimitero Monumentale”.

La mostra RUBINO (1871-1954) è visitabile fino a marzo, solo nei weekend e previa prenotazione.