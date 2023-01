Inaugurata la Scuola di Alta Formazione per Medici di Bordo

Sostenitori: Assarmatori, Ministero della Salute, Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Partner: Università degli Studi di Genova, Ordine di Malta, Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF).

Nasce così la nuova Scuola di Alta Formazione per Medici di Bordo, inaugurata lo scorso 26 gennaio presso la sede di Arenzano (Genova) dell’Accademia della Marina Mercantile, intitolata alla memoria di Teresa Cavallero. Tra gli intervenuti, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il Presidente di Assarmatori, Stefano Messina.

L’obiettivo del corso, che ha già preso il via presso Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano, è quello di “fornire le nozioni e le informazioni avanzate per la gestione del paziente critico in situazioni a basse o medie risorse e in ambiente remoti come può essere quello di una nave”. Al termine del corso, i partecipanti – medici, con priorità agli specializzati in Anestesia e Rianimazione e in Medicina di Emergenza – riceveranno le certificazioni necessarie a svolgere la professione a livello internazionale.

“L’inaugurazione dell’Alta Scuola di Formazione per Medici di Bordo è un momento estremamente importante non solo per noi – ha dichiarato Stefano Messina – ma sono convinto anche per l’armamento italiano nel suo complesso. Sono infatti ben note le difficoltà che le Compagnie di navigazione che effettuano servizi passeggeri hanno incontrato, nel recentissimo passato, per reclutare queste figure (…) Per quanto importante, si tratta di un ‘calcio d’inizio’. Siamo infatti alla prima edizione, cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi e anni. Un modo di dare una risposta concreta, congiunta e coordinata ad una necessità reale e impellente, quale quella di garantire la salute e la sicurezza di chi naviga, siano essi passeggeri o membri dell’equipaggio”.