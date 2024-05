Forte di Bard, domenica 26 maggio. Conferenza dal titolo: “La fotografia naturalistica nelle aree protette”. Nell’ambito della nuova edizione della mostra Wildlife Photographer of the Year, in collaborazione con il Parco nazionale Gran Paradiso e il Parco naturale Mont Avic. Per “riflettere sui corretti comportamenti da tenere nelle aree protette per immortalare la loro bellezza evitando di disturbare gli animali e danneggiare gli ecosistemi”.

Ne parleranno: Ornella Badery, Presidente dell’Associazione Forte di Bard; Bruno Bassano, Direttore del Parco nazionale Gran Paradiso; Daniele Stellin, Direttore del Parco naturale Mont Avic; Sfefano Unterthiner, fotografo naturalista.

Seguirà una visita alla mostra Wildlife Photographer of the Year 59.