La Maratona Ferroviaria quest’anno si chiama Maratona dei Fiori

Riviera ligure. Maratona dei Fiori è il titolo dell’edizione 2024 della Maratona Ferroviaria, la manifestazione dell’Alleanza della Mobilità Dolce AMODO dedicata al Trasporto Pubblico Locale (TPL) soprattutto su ferro. Dal 30 maggio al 1° giugno da Milano a Torino, passando per il Ponente ligure e sconfinando nella Costa Azzurra francese.

“Un modo per testare l’efficienza del sistema di traporti pubblici del Paese senza dimenticare la ciclabilità, visto che un tratto sarà svolto in bicicletta sulla famosa greenway dei Fiori, ex sedime della ferrovia, ora spostata di tracciato”.

Il primo giorno, una Milano – Sanremo su rotaia passando da Pavia – Valenza Po – Alessandria – Acqui Terme – Savona.

Il secondo giorno, a Sanremo, escursione con bici a noleggio lungo la pista ricavata sul sedime della ferrovia costiera spostata a monte. Nel pomeriggio, a Nizza anche per testare l’ottimo servizio del tram che si spinge fino all’aeroporto.

Il terzo giorno, si percorre la linea di Tenda, “ferrovia delle meraviglie” nel 2021. Infine, incontro con i rappresentati delle associazioni piemontesi che da anni si battono per la riapertura al traffico delle linee “sospese” dalla Regione.