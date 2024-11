“L’altra Pompei. Voci, tracce”, conferenza internazionale

Dall’Ufficio Stampa del parco Archeologico di Pompei riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato riguardante la conferenza internazionale che si svolgerà domani 28 e dopodomani 29, presso l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei.

Il titolo dell’evento è “L’altra Pompei. Voci, tracce”. L’incontro internazionale d’alto livello origina dalle tematiche della mostra temporanea attualmente ospitata presso la Palestra Grande di Pompei. La Mostra è dedicata ai ceti medi e bassi della città di Pompei al 79. d.C.

Il comunicato stampa continua così: “(…) È in quest’ottica di un rinnovato approccio incentrato sugli ‘altri’ di una città da sempre simbolo di ricchezza, che nascono due giornate dedicate a tali tematiche, dove il discorso letterario va a intrecciarsi fittamente con quello archeologico in un evento convegnistico internazionale e multidisciplinare. Il convegno, che nasce da una fruttuosa collaborazione con l’Università Federico II e di recente con la Sorbonne Université di Parigi, sancite da accordi nazionali e internazionali, vedrà la partecipazione di studiosi di diversa formazione, riconosciuti come esperti nel loro specifico campo. Nella prima sessione, che si terrà nella giornata del 28 novembre, latinisti e linguisti di fama internazionale e esperti appartenenti al Thesaurus Linguae Latinae si avvicenderanno su tematiche importanti, quali le tracce scritte, di ogni tipologia (affreschi, graffiti, tituli picti e iscrizioni) lasciati da quella grande fetta della popolazione che per le strade della città antica conduceva vite ‘comuni’. I coordinatori delle sessioni e i relatori della giornata rappresentano le eccellenze italiane e internazionali nel campo della latinistica e dell’epigrafia, a cui nel corso della discussione si aggiungeranno altrettanto importanti studiosi di contesti più ‘archeologici’, cui sarà dedicata la giornata del 29, quando i convegnisti si confronteranno sulla cultura materiale e sugli spazi della città antica, anche alla luce di nuove scoperte e ricerche in corso”.

L’obiettivo del Convegno, voluto dal Direttore del Parco di Pompei Gabriel Zuchtriegel, costante assertore dei valori del “dasein” della Pompeii romana sepolta dal Vesuvio – che gli Scavi di Pompei conservano e propongono ai visitatori da circa un quarto di Millennio ininterrottamente – è quello di tracciare un quadro complesso, in cui la contaminazione di materie apparentemente distanti contribuisca a una conoscenza multilivello di uno dei contesti antichi più famosi al mondo, quello Pompeiano.

In tale contesto, eccezionale, se non unico al mondo, l’uomo non emerge come modello/soggetto astratto, ma come individuo/persona, frutto esclusivo e originale della propria stessa storia di civis pompeianus, partecipe e protagonista “originale” della vita quotidiana della Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum.

Per partecipare: https://www.mediacongress.it/congressi-in-corso/convegno-internazionale-altra-pompei.html