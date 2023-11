LE CITAZIONI: Bloch, l’utopia abita la storia

«L’incipiente economia feudale ha lasciato le sue tracce in Agostino, in Moro il libero capitale commerciale, in Campanella il periodo dell’assolutismo e della manifattura, in Saint Simon la nuova industria. Anche se, in modo ogni volta trasparente, ciò che essi avevano in mente era il cielo sulla terra e nulla meno. Così anche le utopie hanno il loro orario, cui persino le più audaci sono legate nelle loro anticipazioni immediate. (…) L’utopia della libertà di Moro, nelle sue parti non comunistiche corrisponde alla imminente forma parlamentare della politica interna inglese così come l’utopia dell’ordine campanelliana corrisponde alla forma dell’assolutismo continentale. Dati del genere rivelano che anche il sogno che nasce nel modo più privato, contiene, colta in immagini, la tendenza del suo tempo e del futuro prossimo, benché quasi sempre si tratti di immagini straripanti in direzione dello “stato originario e finale”.»

Ernst Bloch, Il principio speranza.

Potrebbe interessarti anche...