LE CITAZIONI: Brecht, i bambini giocano alla guerra

La poesia, del 1939, è parte della raccolta “Svendborg” che presenta una intera sezione dedicata alla guerra. È il periodo in cui Bertolt Brecht “vede avvicinarsi una grande guerra”, il periodo in cui, ispirata ad un racconto di Grimmelshausen, scrive “Madre Coraggio” (“Mutter Courage und ihre Kunder”, rappresentata in Svizzera nel ‘41): la vivandiera che sopravvive seguendo le armate delle Guerre di religione. Brecht non era affatto convinto che gli uomini avrebbero saputo cavare una lezione dalle sventure che stavano per colpirli: “La vivandiera malgrado le sventure che l’hanno colpita non ha imparato niente” dice, e aggiunge “la guerra ha creato non soltanto sofferenza ma anche l’incapacità di trarne ammaestramento”.

I bambini giocano alla guerra.

È raro che giochino alla pace

perché gli adulti

da sempre fanno la guerra,

tu fai “pum” e ridi;

il soldato spara

e un altro uomo

non ride più.

È la guerra.

C’è un altro gioco

da inventare:

far sorridere il mondo,

non farlo piangere.

Pace vuol dire

che non a tutti piace

lo stesso gioco,

che i tuoi giocattoli

piacciono anche

agli altri bimbi.

