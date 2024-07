LE CITAZIONI: Ferlinghetti pietà per la nazione

Lawrence Ferlinghetti, padre della beat-generation, poeta (indimenticabile il suo “A Coney Island of the Mind”), editore-libraio, eccellente pittore. Le sue origini italiane lo hanno legato al nostro paese. La poesia “Pietà per la nazione / Pity the Nation“, suggerita dagli amici di “Casa della Poesia” è quasi un commento della situazione attuale. Traduzione di Giada Diano.

alla maniera di Khalil Gibran

Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore

e i cui pastori sono guide cattive

Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi

i cui saggi sono messi a tacere

Pietà per la nazione che non alza la propria voce

tranne che per lodare i conquistatori

e acclamare i prepotenti come eroi

e che aspira a comandare il mondo

con la forza e la tortura

Pietà per la nazione che non conosce

nessun’altra lingua se non la propria

nessun’ altra cultura se non la propria

Pietà per la nazione il cui fiato è danaro

e che dorme il sonno di quelli

con la pancia troppo piena

Pietà per la nazione – oh, pietà per gli uomini

che permettono che i propri diritti vengano erosi

e le proprie libertà spazzate via

Patria mia, lacrime di te

dolce terra di libertà!

Pietà per la nazione.