LE CITAZIONI: Hughes, Let America Be America Again

È del 1938 “Let America Be America Again” del poeta afro-americano Langston Hughes, ma sembra quasi essere una risposta alla retorica del “Make America Great Again” che abbiamo sentito urlare nella recente campagna elettorale per le presidenziali Usa.

Facciamo che l’America sia l’America ancora.

Facciamo che torni ad essere il sogno ch’è stato.

Facciamo ch’essa ritrovi nella prateria il pioniere

in cerca d’una magione dove trovare la propria libertà.

(L’America non fu mai America per me.)

Facciamo che l’America torni ad essere il sogno sognato

da quei visionari — facciamo che sia questa immensa solida terra d’amore

laddove mai vi dovranno attecchire regimi o regni o tiranni corrotti

né più alcun uomo sarà schiacciato da qualcuno sopra di lui.

(Questa non è mai stata l’America per me)

Oh, facciamo che il nostro Paese sia la terra dove la Libertà

è onorata senza alcuna patriottica coccarda,

ma l’opportunità si riveli reale, e libera sia la vita,

e l’Uguaglianza sia nell’aria stessa che respiriamo.

(Non vi è mai stata uguaglianza per me,

né libertà, in questa Patria della Libertà.)

Dimmi, chi sei tu che mormori nel buio?

Chi sei tu che stendi il tuo velo di traverso alle stelle?

Io sono il Bianco nella miseria, ingannato ed emarginato.

Io sono il Negro che ancora reca gli sfregi della schiavitù.

Io sono il pellerossa strappato alle sue terra,

Io sono il migrante che stringe nel pugno la propria speranza —

e ritrova soltanto il consueto stupido schema

del cane che mangia cane, del piccolo divorato da chi è più grande.

Io sono la gioventù colma di energia e speranza,

impastoiata in questa antica perpetua catena

di profitto, potere, guadagno, occupazione di terre!

Di conquistar l’oro! Di cogliere ogni occasione per saziare i bisogni!

Dell’uomo al lavoro! Del giorno di paga!

Del possedere tutto per la brama di avere!

Io sono il mezzadro asservito alla terra.

Io sono l’operaio, asservito al congegno.

Io sono il negro, il servo d’ognuno di voi.

Io sono la gente, vile, umile, violata,

offesa ancor oggi, nonostante quel sogno.

Sconfitta, ancora oggi — Oh, Pionieri!

Io sono colui che non ha mai avanzato, il miserrimo

operaio sconfitto in perpetuo, anno dopo anno.

Eppure io sono colui che ha avuto il sogno originale,

mentre nel mondo passato era ancora servo di re,

colui che ebbe un sogno così ardito, così saldo, così vero,

che ancora oggi intona la sua immensa audacia

in ogni pietra o mattone, in ogni solco tracciato,

colui che ha fatto l’America la Nazione che è diventata.

Oh, io sono l’uomo che ha navigato quei primi oceani

in cerca di ciò che sarebbe divenuta sua patria —

perché io sono colui che ha lasciato le scure rive d’Irlanda,

e le pianure della Polonia, e le brughiere di Britannia,

e sono quell’uomo che è stato strappato dai lidi dell’Africa Nera

per venire a edificare questa “Patria della Libertà”.

La Libertà?

Chi ha parlato di Libertà? Non io?

Davvero non io? Tutti i milioni tra noi oggi licenziati?

I milioni tra noi abbattuti mentre manifestiamo?

I milioni di noi che non hanno alcuno stipendio?

Per tutti i sogni che abbiamo sognato

e tutti i canti che abbiamo cantato

e tutte le speranze che abbiamo abbracciato

e tutte le bandiere che abbiamo innalzato,

tutti i milioni di noi che non hanno alcun compenso —

se non quel sogno che è ormai quasi spento.

Oh, facciamo che l’America sia l’America ancora —

la terra che ancora non è mai stata —

e pure ha da essere infine — la terra dov’è libero ogni Uomo,

la mia terra, la terra del povero, dell’Indiano, del Negro, la MIA —

Chi ha fatto l’America

del suo sudore e del suo sangue, della sua fede e dolore,

delle sue braccia in fonderia, del suo aratro sotto la pioggia,

deve riportarci qui il nostro sogno, di nuovo.

Certo, chiamatemi pure con ogni epiteto vi pare —

l’acciaio della libertà non si macchia e non s’intacca.

Dalle mani di coloro che vivono come cimici sulla vita di altri,

dobbiamo riprenderci indietro la nostra terra,

l’America.

Oh, sì,

chiaro e forte lo dico,

l’America non è mai stata America per me,

eppure, lo giuro su Dio —

America sarà.

Via dalle mafie, e dalla vergogna della morte nostra criminale,

dallo stupro e marciume della corruzione, e dalla truffa, dalla

menzogna e dalla coazione, noi, la gente, dobbiamo riscattare

le terre, le miniere, e i campi, e i fiumi.

E le montagne e le sterminate pianure —

tutto; per tutto l’estendersi di questi Stati fecondi,

e fare l’America ancora, di nuovo!

Let America Be America Again (trad. Marianna Piani).