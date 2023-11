LE CITAZIONI: Parag Khanna, i governi intelligenti.

«I governi non accetteranno mai la libera circolazione degli individui sul pianeta (…) non sono in grado di limitare gli spostamenti di denaro, così come i traffici di droga, l’inquinamento dell’aria… L’unica cosa che possono ancora gestire sono i confini geografici. Quando hai perso ogni altro genere di sovranità cerchi di bloccare i flussi umani. (…) Ci sono alcuni paesi che hanno capito che avere più persone è un vantaggio. Per esempio, perché hanno un buon sistema di infrastrutture, ospedali, ma carenza di persone che si occupino di farli funzionare, di garantirne la manutenzione. Ci sono nazioni intelligenti e altre stupide. Le prime sanno di avere bisogno di giovani provenienti da altre parti del mondo: altrimenti chi terrà in piedi il sistema pensionistico, contribuirà alle tasse, si occuperà degli anziani, pagherà gli affitti, raccoglierà la spazzatura, insegnerà nelle scuole, gestirà le compagnie tecnologiche, coltiverà i campi fra dieci, venti, trent’anni?»

Parag Khanna, Intervista di Enrica Brocardo in “Wired”.