Leonora Armellini al Sant’Agostino di Benevento

Sabato 27 aprile, Auditorium Sant‘Agostino di Benevento. Leonora Armellini sarà protagonista solista nel concerto in Mi minore di Chopin per pianoforte e orchestra, con l’Orchestra del Conservatorio “N. Sala” di Benevento diretta da Maurizio Petrolo. Musiche di Chopin e Mozart.

L’evento fa parte della Stagione Concertistica 2023/2024 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento.

“Leonora Armellini è una delle più interessanti pianiste della scena mondiale (…) Tiene regolarmente concerti come solista e camerista per festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero (Carnegie Hall di New York, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Salle Cortot di Parigi, Filarmonica di Varsavia, Teatro La Fenice di Venezia, Progetto Martha Argerich a Lugano, e in tutta Europa, Cina, Corea del Sud, Giappone, …), ed è stata affiancata da numerose orchestre fra cui la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Solisti Veneti, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra Nazionale Ucraina, la Sinfonia Varsovia, Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lodz (Polonia)”.