L’Officina delle Opportunità porta quattro giovani artisti da Pistoia a Broadway

“Sono partiti dall’Officina delle Opportunità di Pistoia e sono arrivati a Broadway”. Si parla di un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 25 anni, che hanno frequentato i laboratori artistici dell’Officina e sono stati in grado di farsi notare sulla scena nazionale e internazionale.

Debutto a Broadway lo scorso 4 aprile al Center at West Park, con il musical rock “Spring Awakening”. Storia di “conflitto tra studenti, scuola e famiglie, tra autorità e giovinezza”. In scena Alessio Burchietti, Sofia Bizzarri, Lorenzo Fabiani e Sara Mariabelli. Che hanno anche superato il provino per accedere alla MTA – Musical Times Academy di Calenzano.

Officina delle Opportunità nasce nel 2022 con l’obiettivo “di dare spazio ai giovani” dai 14 ai 25 anni: laboratori, open class, botteghe esperienziali, workshop a forte connotazione artistica. Così Alessio, Sofia, Lorenzo e Sara sono arrivati a Broadway e anche al Teatro Nazionale di Milano. E da ottobre saranno in tour nei teatri italiani.

«Crediamo profondamente che il fare arte per i ragazzi possa essere un potente strumento di scoperta di sé e delle proprie capacità. – afferma Sara Frangioni, coordinatrice del progetto – Siamo molto felici di aver contribuito, nel nostro piccolo, a far muovere ai ragazzi i primi passi verso i loro sogni».